Fatsa'da 3 bin aileye kömür yardımı - Haberler
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Fatsa'da 3 bin aileye kömür yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Fatsa'da 3 bin aileye kömür yardımı

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, ilçe merkezi ve merkeze bağlı mahallelerde yaşayan muhtaç ve dar gelirli 3 bin aile için toplamda 2 bin 250 ton kömür dağıtımının yapılacağı bildirildi.

ORDU (İHA) - ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, ilçe merkezi ve merkeze bağlı mahallelerde yaşayan muhtaç ve dar gelirli 3 bin aile için toplamda 2 bin 250 ton kömür dağıtımının yapılacağı bildirildi.

Fatsa ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen kömürün dağıtımına başlandı. Kömür yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri nezaretinde ihtiyaç sahibi ailelerden ilçe merkezinde ikamet edenlerin ikamet adreslerine, merkeze bağlı mahallelerde yaşayan insanlar için ise belirlenen noktalara teslim ediliyor. İlçede, 3 bin ihtiyaç sahibi aileye hane başına 750 kilogram olmak üzere toplamda 2 bin 250 ton kömür yardımında bulunulacağı bildirildi. - ORDU

Fatsa'da 3 bin aileye kömür yardımı

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Haber: Fatsa'da 3 bin aileye kömür yardımı - Haberler
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