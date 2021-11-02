Fatma Şahin, küresel ısınmaya karşı "Ben de varım" dedi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Türkiye genelinde 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 80 azaltmak ve ortalama küresel ısınmayı 1 buçuk santigrat derecenin altında tutmak amacıyla ortak bir vizyonla hayata geçirilen Başkanlar Akdi'ne imzasını attı.

GBB Başkanı Fatma Şahin, küresel ısınmaya karşı ortak tutum sergilemek, Türkiye'de çevre bilincinin yerel belediyecilik anlayışında hakim kılınmasını sağlamak için Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza attı. İlk kez 2017 aralık ayında ortaya koyulan sözleşme, 2021 yılında yeniden revize edildi, 4 yıl önce yüzde 40 oranında azaltmanın planlandığı sera gazı emisyonunda hedef bu yıl 2 katına çıkarıldı. Ayrıca sözleşmeyle küresel sıcaklık artışının 1 buçuk santigrat derecenin altında tutulmasını amaçlayan Paris İklim Anlaşması'nın da destekçisi olundu.

Enerji politikasında belirtildiği üzere GBB, çevre ve yaşam değerlerine saygılı bir belediyecilik anlayışıyla performansını sürekli iyileştirmeyi, her yıl enerji tüketimini ön görülen miktarda azaltarak enerji verimliliğini artırmayı ve karbondioksit salınımını azaltmayı amaçlarken çevresel ve ekonomik açıdan hizmetlerini sürdürülebilir kılmayı planlıyor. Böylelikle gerek yerel gerekse de ulusal anlamda mevcut yenilenebilir enerji tesislerinden aldığı güçle çevre dostu bir yaklaşımla ilerleyip diğer belediyelere de örnek oluşturuyor. - GAZİANTEP

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