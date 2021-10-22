(Fatih Terim ) Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının ardından (2) - Haberler
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(Fatih Terim ) Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının ardından (2)

AA / Evgenii Bugeaeva - Haberler | Güncel

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti. Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

(Fatih Terim ) Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının ardından (2)

(Fatih Terim ) Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının ardından (2)

(Fatih Terim ) Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının ardından (2)

(Fatih Terim ) Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının ardından (2)
AA / Evgenii Bugeaeva - Son Dakika Haberleri
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