(Fatih Terim ) Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının ardından (1)
AA / Evgenii Bugeaeva - Haberler | Güncel
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti. Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.