Fatih Terim gidiyor mu? - Haberler
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Fatih Terim gidiyor mu?

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Önemli yatırımlara rağmen orta sıralardan sıçrayamayan Lyon'da Başkan Jean-Michel Aulas'ın, Fatih Terim'e teklif yapılması talimatı verdiği iddia edildi. Gelişme sonrası Fatih Terim gidiyor mu, merak edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Fransa'nın köklü kulübü Olympique Lyon'un teklif yapacağı iddia edildi. Peki, Fatih Terim gidiyor mu?

Fanatik'in haberine göre; Fransız bir menajerlik şirketiyle iletişime geçen Başkan Aulas, takımın başında çok güçlü bir teknik direktör görmek istediğini ifade etti. Başkan Aulas'ın, Fatih Terim'e 'teklif iletilsin' talimatı verdiği ileri sürüldü. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Haziran ayında Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas'la birlikte yeni bir projeye başlayan 68 yaşındaki Fatih Terim'in, Lyon'dan gelmesi muhtemel bir teklife ne yanıt vereceği merak konusu. Fatih Terim, geleceğin Galatasaray'ını kurmak için en az 3 seneye ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Fatih Terim, UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra İtalyan ekibi Fiorentina'ya gitmişti. Fiorentina'daki başarılı performansın ardından İtalya'nın dev kulübü Milan'ı çalıştırdı. Terim 2002'de Galatasaray'a geri döndü.

Fatih Terim gidiyor mu?
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