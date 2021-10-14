Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Fransa'nın köklü kulübü Olympique Lyon'un teklif yapacağı iddia edildi. Peki, Fatih Terim gidiyor mu?

FATİH TERİM GİDİYOR MU?

Fanatik'in haberine göre; Fransız bir menajerlik şirketiyle iletişime geçen Başkan Aulas, takımın başında çok güçlü bir teknik direktör görmek istediğini ifade etti. Başkan Aulas'ın, Fatih Terim'e 'teklif iletilsin' talimatı verdiği ileri sürüldü. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"EN AZ 3 YILA İHTİYAÇ VAR"

Haziran ayında Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas'la birlikte yeni bir projeye başlayan 68 yaşındaki Fatih Terim'in, Lyon'dan gelmesi muhtemel bir teklife ne yanıt vereceği merak konusu. Fatih Terim, geleceğin Galatasaray'ını kurmak için en az 3 seneye ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

AVRUPA DENEYİMİ VAR

Fatih Terim, UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra İtalyan ekibi Fiorentina'ya gitmişti. Fiorentina'daki başarılı performansın ardından İtalya'nın dev kulübü Milan'ı çalıştırdı. Terim 2002'de Galatasaray'a geri döndü.

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