Son dakika haberleri... Fatih'teki silahlı çatışmanın şüphelisi sedyeyle adliyeye sevk edildi

Mikail BIYIKLI/ FATİH'te iki grup arasında uzun namlulu silahların kullanıldığı ve üç kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili biri kadın 9 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 tabanca ve 3 pompalı av tüfeği polis tarafından ele geçirildi. Olayın iki grup arasında uyuşturucu satışından kaynaklanan husumet sonucu meydana geldiği öğrenildi. Şüphelilerin çatıştıkları anlar ise güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerden Emre T. yaralı olduğu için sedye ile adliyeye gönderildi.

Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olay sırasında ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki grup üyesi kişiler arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çevredekilerin korkulu bakışları arasında dakikalarca süren çatışma sırasında 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

ÖNCE BAKKAL BASMIŞLAR DAHA SONRA ÇATIŞMIŞLAR

BİRİ KADIN 9 KİŞİ YAKALANDI

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER