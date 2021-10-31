FATİH'TEKİ DENETİMLERDE TAKSİCİLERE 12 KURAL BROŞÜRÜ DAĞITILDI

Aksaray'da, Trafik polis ekiplerinin taksilere yönelik denetimleri sürüyor. Taksilere yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, sürücüleri durdurarak, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 12 kuralın yer aldığı broşürleri dağıttı. Durdurulan taksilerde, sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen iki sürücüye 144'er lira para cezası kesilirken, bir sürücünün ise taksisinin muayene süresi dolduğu için 652 para cezası kesildi. Taksi çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, HERKES GÖREVİNİ YAPIYOR"

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAMAYA GAYRET EDİYORUZ"

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