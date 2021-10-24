FATİH'TE YOLDA KALAN İETT OTOBÜSÜNÜ YOLCULAR İTTİ - Haberler
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FATİH'TE YOLDA KALAN İETT OTOBÜSÜNÜ YOLCULAR İTTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te arıza yaparak yolda kalan İETT otobüsünü, yolcular ve vatandaşlar itti.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te arıza yaparak yolda kalan İett otobüsünü, yolcular ve vatandaşlar itti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih'te meydana geldi. Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, seyir halindeyken arıza yaparak yolda kaldı. Arızalanan otobüsü, yolcular ile vatandaşlar itti.

FATİH'TE YOLDA KALAN İETT OTOBÜSÜNÜ YOLCULAR İTTİ

FATİH'TE YOLDA KALAN İETT OTOBÜSÜNÜ YOLCULAR İTTİ
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