FATİH'TE YOLDA KALAN İETT OTOBÜSÜNÜ YOLCULAR İTTİ
FATİH'te arıza yaparak yolda kalan İETT otobüsünü, yolcular ve vatandaşlar itti.
FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te arıza yaparak yolda kalan İett otobüsünü, yolcular ve vatandaşlar itti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Fatih'te meydana geldi. Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, seyir halindeyken arıza yaparak yolda kaldı. Arızalanan otobüsü, yolcular ile vatandaşlar itti.
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