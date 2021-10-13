Fatih'te yolcu seçerken yakalanan taksicilere ceza yağdı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Taksilere binen sivil trafik polisleri tarafından kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Denetim kapsamında yolcu seçtikleri gerekçesiyle 3 taksi sürücünün aracı bağlanarak otoparka götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil trafik polisleri, bindikleri taksilerde kurallara uymayan şoförleri denetim noktasında durdurdu. Polis ekiplerinin, kendilerini almayan taksi sürücülerini de ihbar ettikleri denetimde, taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

"TURİSTLE ÇEVİRİ YOLUYLA ANLAŞIYORUZ"

"DENETİMLER ÇOK YERİNDE

"İÇİMİZDEKİ ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANSIN İSTİYORUZ"

"TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN YOLCUYU ALAMADIM"

"NEREYE GİTTİĞİNİ SORMADIM"

Aracı bağlanan bir başka sürücü Mehmet Duyuş, "Arkadaş el kaldırdı. Durağa yöneldim. Kimseye müşteri de sormadım. Nereye gittiğini de sormadım, durmadım" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri