FATİH'TE YOLCU SEÇEN TAKSİCİ: TRAFİĞE GİRERSEK PARA KAZANAMIYORUZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih, Aksaray'da, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil trafik polisleri, tespit ettikleri kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uyguladı. Sivil halde taksiye binen polis ekipleri, yolcu seçtiği tespit edilen sürücüyü denetim noktasında durdurdu. Sürücünün aracı geçici süre ile bağlanarak otoparka çekildi. Öte yandan iki sürücüye ise emniyet kemeri takmamaktan 144 lira para cezası uygulandı.

"TRAFİK YÜZÜNDEN YOLCU ALMIYORSUN, CEZA YAZIYORLAR"

"ONLAR YÜZÜNDEN BİZ DE KARALANIYORUZ"

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