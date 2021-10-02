FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te taksicilere yönelik denetim yapıldı. Taksilere turist kılığında binen sivil trafik polisleri tarafından kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Denetim kapsamında 4 taksi bağlanarak otoparka götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih Aksaray'da, taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Vatan Caddesi üzerine turist kılığında bekleyen sivil trafik polisleri, bindikleri taksilerde, kurallara uymayan sürücüleri denetim noktasında durdurdu. Polis ekiplerinin, kendilerini almayan taksi sürücülerini de ihbar ettikleri denetimde, taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetim kapsamında sürücülere, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL, emniyet kemeri takmamaktan 144 TL, araç içerisinde seyir halindeyken sigara içmekten 144 TL, taksimetre açmamaktan 652 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan 4 taksi sürücüsüne 'yolcu taşıma belgesi' olmadığı için bin 339 TL para cezası kesildi. 4 araç bağlanarak, otoparka çekildi.

"PAZARLIK YAPTILAR BEN DE '50 TL' DEDİM"

Taksimetre açmadığı için ceza uygulanan taksi sürücüsü, "Pazarlık ettiler, ben de '50 TL' dedim, o kadar. Gidecekleri yer, o kadar yazıyordu. Pazarlığın yasak olduğunu biliyorum. Hata yaptık" dedi.

"KİMSE GELİP 'MÜSAİT MİSİN' DİYE SORMADI"

Sivil polis ekiplerini taksiye almayan ve yolcu taşıma belgesi olmadığı için aracı bağlanan Abdurrahman Okay, "Trafikten bir yere gidilmiyor ki. 'Yolcu seçiyorsun' diyorlar. Trafik kilit, bir çare bulsunlar. Müşteri el etti, onu aldım. Sivil polisleri görmedim. Kimse gelip bana 'müsait misin?' diye sormadı" şeklinde konuştu.