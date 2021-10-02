FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

FATİH'te taksicilere yönelik denetim yapıldı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te taksicilere yönelik denetim yapıldı. Taksilere turist kılığında binen sivil trafik polisleri tarafından kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Denetim kapsamında 4 taksi bağlanarak otoparka götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih Aksaray'da, taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Vatan Caddesi üzerine turist kılığında bekleyen sivil trafik polisleri, bindikleri taksilerde, kurallara uymayan sürücüleri denetim noktasında durdurdu. Polis ekiplerinin, kendilerini almayan taksi sürücülerini de ihbar ettikleri denetimde, taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetim kapsamında sürücülere, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL, emniyet kemeri takmamaktan 144 TL, araç içerisinde seyir halindeyken sigara içmekten 144 TL, taksimetre açmamaktan 652 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan 4 taksi sürücüsüne 'yolcu taşıma belgesi' olmadığı için bin 339 TL para cezası kesildi. 4 araç bağlanarak, otoparka çekildi.

"PAZARLIK YAPTILAR BEN DE '50 TL' DEDİM"

Taksimetre açmadığı için ceza uygulanan taksi sürücüsü, "Pazarlık ettiler, ben de '50 TL' dedim, o kadar. Gidecekleri yer, o kadar yazıyordu. Pazarlığın yasak olduğunu biliyorum. Hata yaptık" dedi.

"KİMSE GELİP 'MÜSAİT MİSİN' DİYE SORMADI"

Sivil polis ekiplerini taksiye almayan ve yolcu taşıma belgesi olmadığı için aracı bağlanan Abdurrahman Okay, "Trafikten bir yere gidilmiyor ki. 'Yolcu seçiyorsun' diyorlar. Trafik kilit, bir çare bulsunlar. Müşteri el etti, onu aldım. Sivil polisleri görmedim. Kimse gelip bana 'müsait misin?' diye sormadı" şeklinde konuştu.

FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu

Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu

 Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor

Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Seyit Torun Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kubilay Aka Oğuzhan Koç Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Mesut Özil Gökhan Töre Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FATİH'TE TAKSİCİLERE DENETİM; KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:15:03. #1.17#