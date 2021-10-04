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Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

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Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

Fatih Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Fatih Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı.

Fatih Yedikule Hayvan Barınağı'nda açılan tedavi merkezinin açılışına Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, bin 300 köpek ve 200 kedi olmak üzere yaklaşık bin 500  sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapmakta olan Yedikule Hayvan Barınağı ile entegre olarak hizmet verecek. Merkez klinik olarak hizmet verecek olup 60 metrekarelik 3 ek ünitesi ile tedavi merkezine destek sağlanacak.

Tedavi merkezinde sahipsiz sokak hayvanlarının veteriner hekimler kontrolünde aşı uygulaması, kısırlaştırma, acil durum ve operatif müdahaleler ile rehabilitasyon işlemleri yapılacak ayrıca mikroçip ile kayıt altına alınmaları sağlanacaktır. Rehabilitasyon uygulamaları sonrası  gerekli tüm tedavi süreci tamamlanan ve kayıt altına alınan hayvanlar tekrar doğal ortamlarına geri bırakılacak.

"FATİH'DE YAŞAYAN HER CANLININ BELEDİYE BAŞKANLIĞINI YAPIYORUZ"

Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "İstanbul, dünyada en fazla sokak hayvanı barındıran şehirlerin başında geliyor. Bilhassa, kedilerle, kedi sevgisiyle özdeşlemiş bir şehir. Yedikule Hayvan Barınağı Fatih'deki önemli merkezlerden biri. Bugün Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nin açılışını yaptığımız için çok mutluyum. Modern bir merkez kurduk. Ameliyat sonrası bakım odalarımız var. 3 veteriner hekim ve 3 veteriner teknikerimiz var. Sadece insanlar değil diğer canlılarda yaşıyor. Fatih'de yaşayan her canlının belediye başkanlığını yapıyoruz.


Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı

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Haber: Fatih'te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı - Haberler
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