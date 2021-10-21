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Fatih'te kaçak parfüm operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te kaçak parfüm operasyonu 1 milyon 700 bin TL değerinde 4 bin 337 parfüm yakalandı Operasyon anı polis kamerasına yansıdı İstanbul Fatih'te bir işyerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan 4 bin 337 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te kaçak parfüm operasyonu

1 milyon 700 bin TL değerinde 4 bin 337 parfüm yakalandı

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir işyerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan 4 bin 337 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri "Kaçak Parfüm" konusu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede bulunan bir işyerinde kaçak parfüm satıldığını belirledi. 19 Ekim günü Balabanağa Mahallesi Fethi Bey Caddesi üzerinde bulunan bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan 4 bin 377 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Fatih'te kaçak parfüm operasyonu

Fatih'te kaçak parfüm operasyonu

Fatih'te kaçak parfüm operasyonu

Fatih'te kaçak parfüm operasyonu
İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Son Dakika Haberleri
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