Fatih'te kaçak klinikte hasta tedavi eden sanığa 5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce ihbar sonucu yapılan sokak istihbaratı çalışmalarında Kemalpaşa Tulumba Sokak'ta bir adreste şüpheli Gulkamar Durdykulyyeva'nın kaçak klinik işlettiği tespit edildi. Şüphelinin yabancı uyruklu müşterileri burada tedavi ettiği, ilaç satışı ve yurt dışından birçok kaçak ilacı getirdiği ileri sürülen iddianamede, kaçak klinikte arama yapıldığı da anlatıldı. Aramada çok sayıda tıbbi alet, enjektör, ilaç, krem, çözelti, izotonik ile yüksek miktarda paranın ele geçirildiği kaydedildi. Sağlık hizmeti verebilmek için herhangi bir ruhsat alınmadığı belirtilen klinikte tutulan polis tutanağında, şüphelinin Türkmenistan uyruklu olduğunu ve Türkmen uyruklu kişilerin tedavisini yaparak ilaç verdiğini şifahi olarak söylediği anlatıldı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

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