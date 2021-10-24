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Fatih'te iş yeri yangını

Habermetre - Haberler | Toplum
Fatih'te iş yeri yangını

Saat 14: 33 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Eminönü, Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 14: 33 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Eminönü, Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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