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Fatih'te iş yeri yangını

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Fatih'te iş yeri yangını

Saat 21: 42 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih ve Eminönü İtfaiye ekiplerimiz olay yerine sevk edildi.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 21: 42 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih ve Eminönü İtfaiye ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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Haber: Fatih'te iş yeri yangını - Haberler
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