Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı, iki yolcu yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı, iki yolcu yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı, iki yolcu yaralandı

Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu iki yolcu yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki İett otobüsünün çarpışması sonucu iki yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinden Aksaray istikametine giden iki İETT otobüsü, Haseki mevkisinde çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan iki yolcuya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Bu arada, kazaya karışan otobüslerden birinin motor kısmından duman çıkması üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Otobüsteki ufak çaplı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gidiyordu

İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gidiyordu

 Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını 5 milyon 733 bin lira dolandırıldı

Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını 5 milyon 733 bin lira dolandırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Kubilay Aka Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı, iki yolcu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 19:44:27. #1.12#