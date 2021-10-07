Fatih'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Fatih'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Fatih'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Fatih'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta karşılaşan, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Gruptakilerin çevredeki sokaklara dağılarak devam ettirdiği kavgada, Ergün T. ile oğlu Emrah T. silahla vurularak yaralandı.

Sokaktaki bakkalın çırağı Çağatay Ö. de kavga sırasında darbedildi.

Olay yerinin yakınındaki polis merkezinden silah seslerini duyan ekiplerin harekete geçtiğini gören saldırganlar, silahları sokaklara atarak kaçtı.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, gruptakilerin bir kısmı evlerinde silahlarıyla yakalandı. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, çıkan çatışmada bazı iş yerleri de zarar gördü.

Öte yandan, silahlı kavga, çevredeki güvenlik kameralarınca ve vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokak aralarında çatışan gruptakilere olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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