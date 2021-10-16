Fatih'te hanutçular ile sahte parfüm satanlara yönelik denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te hanutçular ile sahte parfüm satanlara yönelik denetim

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
Fatih'te hanutçular ile sahte parfüm satanlara yönelik denetim

Fatih'te hanutçulara ve sahte parfüm satanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te hanutçulara ve sahte parfüm satanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, zabıta ekipleriyle beraber Sultanahmet Meydanı'nda hanutçulara yönelik denetim yapıldı. Drone da kullanılan denetimlerde, turist kafilelerine boğaz turu satıp, kendi anlaştıkları esnafa ve mekanlara davet eden hanutçulara ceza yazıldı.

Ekipler daha sonra Beyazıt Meydanı'nda turistlere ünlü markaların taklidi sahte parfüm satan kişilere yönelik çalışma yaptı. Denetim sırasında sahte parfüm satan seyyar satıcılar basın mensuplarına saldırdı.

Polisin müdahalesine rağmen saldırılarına devam eden ve ekiplere direnen seyyar satıcılar gözaltına alındı.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Kasapoğlu Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Akış Burak Sergen Okan Bayülgen
Spor Muslera Cristiano Schumacher Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih'te hanutçular ile sahte parfüm satanlara yönelik denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 17:29:37. #1.13#