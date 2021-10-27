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Fatih'te elektrikli scooter denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fatih'te elektrikli scooter denetimi

İstanbul Fatih'te trafik ekipleri, elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Fatih'te trafik ekipleri, elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde trafik akışına ters yönde ilerleyen bir elektrikli scooter sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Haseki trafik ışıklarında elektrikli scooter denetimi yapıldı. Saat 14.00'de başlayan denetimde, elektrikli scooter kullanan kişiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde trafik akışına ters yönde ilerleyen bir kişiye 314 TL para cezası kesildi.

Trafik polisleri, elektrikli scooter kullanan kişilere uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yolun sağ şeridinden dikkatli bir şekilde gidilmesi gerektiğini hatırlatan ekipler, yaya yolunu kullanmamaları gerektiğini ifade etti. Öte yandan kent genelinde elektrikli scooterlara yönelik yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

"Sağdan yavaş yavaş gidiyorum"

Elektrikli Scooter denetiminde durdurulan bir kişi, "Ben de kaldırımda gidiyordum. Artık sağdan yavaş yavaş gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Kurallar böyleyse uygulayacağız. Dikkat ediyoruz ama bazen insanlar ansızın çıkabiliyor" dedi. - İSTANBUL

Fatih'te elektrikli scooter denetimi

Fatih'te elektrikli scooter denetimi

Fatih'te elektrikli scooter denetimi

Fatih'te elektrikli scooter denetimi

Fatih'te elektrikli scooter denetimi

Fatih'te elektrikli scooter denetimi

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