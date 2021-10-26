Fatih'te daire yangını

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 13: 54 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih ve Eminönü itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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