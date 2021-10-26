Son dakika! FATİH'TE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! FATİH'TE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: FATİH'te, 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te, 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binada hasar oluştu.

Fatih Nişancı Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında, saat 14.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı terk etti. Çevre binalarda oturanlar da yangın nedeniyle sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Öte yandan binanın yandığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Son dakika! FATİH'TE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika! FATİH'TE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika! FATİH'TE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika! FATİH'TE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika! FATİH'TE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

 İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

 Son dakika... Gelin ve damadın giydiği kıyafet davetlileri şaşırttı: Yangın söndürme tatbikatı gibi düğün

Son dakika... Gelin ve damadın giydiği kıyafet davetlileri şaşırttı: Yangın söndürme tatbikatı gibi düğün
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title