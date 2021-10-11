Fatih'te 100 bin dolarlık gümüş hırsızlığı - Haberler
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Fatih'te 100 bin dolarlık gümüş hırsızlığı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Fatih'te 100 bin dolarlık gümüş hırsızlığı

Fatih'te bir iş yerinden yaklaşık 100 bin dolar değerinde gümüş çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş yerinden yaklaşık 100 bin Dolar değerinde gümüş çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi'nde Necip Erdemir'e ait gümüş eşya dükkanına sabaha doğru gelen zanlılar kepenkleri kırıp içeri girdi.

Zanlılar değeri yaklaşık 100 bin doları bulan 100 kilo gümüşün yanı sıra dükkandaki kasayı da alıp kaçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin kepenkleri kırarak içeri girmeleri ve gümüşleri getirdikleri taşıma kaplarına doldurmaları yer alıyor.

Bu arada, iş yerinin alarmı çalınca evinden güvenlik kameralarına bağlanan dükkan sahibi Necip Erdemir'in, hırsızlığı canlı izlediği öğrenildi.

Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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