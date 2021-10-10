2001 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde asbaşkanlık yaptı, 2002'deyse Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2005 yılında Doğan Medya Grubu'yla yollarını ayırdı ve köşe yazılarına Sabah gazetesinde devam etti. Kanal D'de yayınlanan "Teke Tek" programı da Atv'ye geçti. Peki, Fatih Altaylı kimdir? Fatih Altaylı kaç yaşında, nereli? Fatih Altaylı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Fatih Altaylı (d. 1963, Van), Türk, gazeteci, sunucu ve köşe yazarı. Haber türk'te yayınlanan Teke Tek adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Fatih Altaylı, 1963 yılında Van'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Galatasaray Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde bir süre devam ettikten sonra okulu bırakarak Basın Yayın Yüksekokulu'na geçti. Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı. Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı; 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'i kurucuları arasında yer aldı. 1995 yılında Kanal D'de geçti ve Teke Tek programına başladı. ayrıca Hürriyet gazetesi yazarı oldu. Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını 1 yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin habereditörü oldu. 1996 yılında Show TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'ye geri dönüp Doğan Yayın Grubu'nda çalışmaya başladı.

2001 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde asbaşkanlık yaptı, 2002'deyse Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2005 yılında Doğan Medya Grubu'yla yollarını ayırdı ve köşe yazılarına Sabah gazetesinde devam etti. Kanal D'de yayınlanan "Teke Tek" programı da Atv'ye geçti.

TMSF'nin Sabah Gazetesi'ne ve ATV'ye el koymasıyla birlikte 2007 yılında istifa etti. Kısa bir zaman Kanal 1'in ana haber bültenini sundu. Yazılarına internet haber sitesi Gazeteport'ta yer verildi. 2009 yılından bu yana Haber türk Gazetesi' nin genel yayın yönetmenliğini yapmakta olan Altaylı, Hande Altaylı'yla evli ve Zeynep adında bir kızları var.

ÇALIŞTIĞI GAZETELER

Cumhuriyet (1982-1986)

Güneş (1986-1992)

Hürriyet (1995-2005)

Sabah (2005-2007)

Haber türk (2009-günümüz)

Zaman (2015-günümüz) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ÇALIŞTIĞI TELEVİZYON KANALLARI

Kanal D (1995)

Show TV (1995-1996) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kanal D (1996-2005)

Cine5 (2000-2002) (ortak yayın)

atv (2005-2007)

Kanal 1 (2007-2008)

Haber türk (2008-günümüz)

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