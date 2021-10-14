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Fasulye söküm makinesi ürün kaybını azalttı

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Fasulye söküm makinesi ürün kaybını azalttı

Konya'da bir firmanın geliştirdiği fasulye söküm makinesi maliyeti azaltıyor.

KONYA (Habermetre) - Konya'da bir firmanın geliştirdiği fasulye söküm makinesi maliyeti azaltıyor. Makineyi geliştiren firma yetkilisi Ömer Faruk Ekici, "Günde 50 ila 75 işçinin yaptığı işi bir makine çözdü. İşçi maliyetini düşürdü. Fasulyenin kuruma süreci de azaldı. " dedi. Türkiye'nin hububat ambarı Konya'da, devlet desteklerinin yanı sıra makineleşmeyle kuru fasulye üretimi de artıyor.

Kentteki bir firmanın 6 yıl önce geliştirerek "Lidder" adıyla patentini alıp üreticiye sunduğu fasulye söküm makinesi sayesinde maliyetler de azaldı.

Makineyi geliştiren firmanın müdürü Ömer Faruk Ekici, makinenin hayvancılık içinde katkı sunduğunu belirtti. "Çiftçilerimiz, daha önce hasat döneminde yaşadığı sıkıntılardan kuru fasulye ekmeye çok sıcak bakmıyordu. İşçilerin zor bulunması ya da bulunamaması nedeniyle ürün tarlada kalabiliyordu. İşçi maliyetleri yüksek geliyor, yolumda tane kayıpları oluyordu. Bu makineyle işçiliği 'yok' denecek kadar az bir seviyeye getirdik. Günde 50 ila 75 işçinin yaptığı işi bir makine çözdü. İşçi maliyetini azalttı. Fasulyenin kuruma süreci de azaldı. Kuru fasulyenin, barbunyanın içinde engel olunamayan otlar var. Bu makine otları da yoluyor ve fasulyenin bitkisiyle bu otlar da saman haline dönüştürülerek hayvanlara yem oluyor. Sadece işçi tasarrufu değil hayvancılığa da katkı sağlıyoruz. " diye konuştu.

Çumra ilçesinde fasulye üretimi yapan Mustafa Yeşil de söküm makinesinin çok büyük kolaylık sağladığını vurguladı. "İşçi getirdiğimizde otlu tarlalarda ister istemez verim kaybımız çok fazla oluyordu. Bu makine verim kaybımızı minimuma indirdi. Hem ekonomik hem de moral olarak daha iyiyiz. " dedi. konya fasulye söküm makina

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