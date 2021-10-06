Fast food restoran zinciri, FSC sertifikalı kağıt ürünlerine geçiş sürecini tamamladı

KFC Türkiye, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde nisan ayında duyurduğu Orman Yönetim Konseyi'nin dünya çapındaki uygulaması olan Forest Stewardship Council (FSC) sertifikalı kağıt ürünlerine geçiş sürecini, yenilenen ambalajların tüm restoranlarda yerini almasıyla tamamladı. "Kağıtları Farklı Cidden" mesajı ile desteklenen iletişim kampanyasında markanın ikonik kırmızı logosu yerini, geçici olarak, proje lansmanına özel limitli sayıda üretilen yeşil ambalajlara bıraktı.

Orman Yönetim Konseyi'nin dünya çapındaki Forest Stewardship Council (FSC) sertifikalı kağıt ürünlerine geçiş sürecini tamamlamasını, "Kağıtları Farklı Cidden" iletişim kampanyası ile destekleyen KFC Türkiye, ikonik kırmızı renkli logosu, sınırlı sayıda üretilen yeşil renkli yeni ambalajlarda değiştirdi.

Proje kapsamında marka; FSC sertifikalı ürünlere geçişiyle birlikte restoranlarında kullandığı yıllık ortalama 950 ton kağıdı, orman verimliliğini ve biyolojik çeşitliliği koruyan kontrollü kaynaklardan elde ederek, ekolojik süreçlere artı değer sağlayacak.

"YEŞİL KAĞIT AMBALAJLARIMIZLA ÖRNEK OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmak için yapılan çevreci yatırımların tamamını çok değerli bulduğunu belirten KFC Türkiye CEO'su Feliks Boynuinceoğlu konuyla ilgili açıklamasında, "En değerli projelerimizden olan FSC sertifikalı ürünlere geçişimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kapsamı ne olursa olsun atılan her çevre dostu adımın, birleşince büyük etkilere sebep olduğuna inanıyorum. Biz de 'Kağıtları Farklı Cidden' söylemiyle yola çıkarak ikonikleşmiş kırmızı logomuzu proje için kısa süreliğine sınırlı sayıda üretilen yeşil tasarımlarımız ile değiştirerek yenilikçi vizyonumuzu, projeye olan inancımızı, cesaretimizi ortaya koyarak daha çok kişinin dikkatini çekmeyi, konunun geniş kitleler tarafından biliniyor ve destekleniyor olmasını hedefledik. FSC sertifikalı kağıt ambalajlarımızla sektörümüze ilham vererek, Türkiye'ye özel bu anlamlı çalışmamızla örnek olacağımızı düşünüyorum" dedi.