Fas'ta yeniden PJD'nin başına geçen Benkiran partisini güvenli alana çıkarabilecek mi?

Fas'ta dört yıl aradan sonra yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) başına geçen eski Başbakan Abdulilah Benkiran'ın, son seçimde ciddi oy kaybeden partisini mevcut durumdan çıkarabilmek için bir dizi zorluk yaşayabileceği belirtiliyor.

Ülkede 8 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası milletvekili sayısı 125'ten 13'e düşen PJD'de, Genel Sekreter Sadeddin el-Osmani ile Genel Sekreterlik üyeleri sorumluluğu üstlenerek istifa etti.

Seçimde alınan yenilginin ardından Osmani'nin istifasıyla boşalan Genel Sekreterlik koltuğuna oturacak kişinin belirlenmesi için PJD, 30 Ekim'de olağanüstü kongreye gitti.

Ülkede 2011-2017 döneminde başbakanlık görevini yürüten eski PJD Genel Sekreteri Benkiran, kongrede 1252 parti genel meclisi üyesinden 1012'sinin oyuyla 4 yıl aradan sonra yeniden partinin Genel Sekreteri seçildi.

Kongrede ayrıca Benkiran'ın yardımcılıklarına Cami el-Mutasım ve Abdulaziz Ammari, Genel Sekreterliğe de 15 üye seçildi.

Benkiran'dan "takım çalışması" vurgusu

Son seçimde Meclisteki sandalyesinin yüzde 90'ından fazlasını kaybederek 13 milletvekiliyle sekizinci sıraya gerileyen PJD'nin yeni Genel Sekreteri Benkiran, "takım çalışmasının önemini" vurguladı.

Benkiran PJD Genel Sekreteri seçilmesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada, partinin son genel seçimlerde yaşadığı büyük oy kaybını telafi edebilmek için takım çalışmasına önem vereceklerini söyledi.

"Allah ayrılmamamızı emrediyor. Biz de parti olarak buna kulak verdik ve partiyi bir arada tutmayı başardık." diyen Benkiran, "Partiyi geçmişe kolayca döndürmenin mümkün olduğunu sanıyorlar ama ben futbolcular gibi bir kahraman değilim. Bu işi de tek başıma başaramam. Hep birlikte takım halinde çalışacağız. Eski veya yeni kimseyi dışlamadan tüm üyelerin Genel Sekreteri olacağım." ifadelerini kullandı.

Sürecin değerlendirilmesi

PJD genel meclisi üyesi Muhsin Müfdi, AA muhabirine, Benkiran'ın karşılaşabileceği zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Benkiran'ın önündeki ilk zorluk, son zamanlarda PJD teşkilatında yaşanan sarsıntılardan sonra partiyi bir araya getirmek." diyen Müfdi, geçmiş dönemde örgütsel ve siyasi istikrardan uzak olan PJD üyeleri arasındaki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Müfdi, Benkiran'ın önündeki bir diğer zorluğun da partinin yaşadığı siyasi sürecin tamamının değerlendirilmesinde ortaya çıkabileceğini söyledi.

PJD'nin 1997'den bu yana seçimlere katıldığını, 14 sene muhalefette kaldığını, 10 sene ise hükümet başkanlığında görev aldığını anımsatan Müfdi, "Partinin yeni haliyle, geçmişte bıraktığı 24 yıllık sürecin, gerçek ve cesur bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Hatta partinin siyasete katılma fikrinin dayandığı temellerin bile sorgulanması icap ediyor." dedi.

Müfdi, bölgesel ve uluslararası düzey ile devletin siyasi eyleminde pek çok değişiklikler olduğu için Benkiran'ın da yeni çözümler üretmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bir diğer zorluğun da partinin gücünün korunması olduğuna işaret eden Müfdi, PJD'nin temsil gücünde meydana gelen zayıflamanın siyasi varlığında da yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Benkiran'ın yeniden seçilmesindeki etkiler

Fas'taki Birinci Hasan Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Anaysa Hukuku Profesörü Abdulhafız el-Yunusi ise Benkiran'ın seçim yenilgisinden sonra oluşan zorunluluk ve istisnai durum bağlamında yeniden partinin başına geçtiğini söyledi.

Yunusi, Benkiran'ın yeniden Genel Sekreter seçilmesinde partinin devlet ve toplumla olan ilişkilerinde canlılığını ve siyasi konumunu kaybetmeme ihtiyacının da etkili olduğunu dile getirdi.

Yunusi, "Benkiran'ın PJD Genel Sekreteri seçilmesindeki siyasi neden, partiye mücadele boyutunun yer aldığı siyasi bir içerik kazandırma isteğidir. Bu siyasi içerikte partinin ivme kaybettiği meseleler de başta yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Parti teşkilatı açısından ise PJD'nin performansının korunmasının önemine işaret eden Yunusi, bunun parti üyelerini bir araya getirebilecek ve partinin ara bulucu rolünü muhafaza edebilecek başlıklara sahip yeni bir öneriyle yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Fas'ta seçim sonrası değişen siyasi dengeler

Ülkede 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimleri 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) kazanmıştı. PJD ise 2016'daki seçimlerde kazandığı 125 sandalyenin yüzde 90'ından fazlasını kaybederek 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilemişti.

PJD Genel Sekreterlik görevini 2017'de Benkiran'dan teslim alan Osmani, seçimde yaşanan büyük oy kaybı nedeniyle sorumluluğu üstlenerek PJD Genel Sekreteri görevinden istifa etmişti.

PJD'nin 30 Ekim'de yapılan olağanüstü kongresinde, 1252 parti genel meclisi üyesinden 1012'sinin oyunu alan Benkiran, yeniden Genel Sekreter seçilmişti.

Haberi Kaydet