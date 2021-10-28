Fas'ta "Kovid-19 aşı kartı zorunluluğuna" karşı protestolar devam ediyor

Fas'ta, hükümetin getirdiği, şehirler arası yolculuk, kamu kuruluşları ve diğer kurumlara girişler için Kovid-19 aşı kartı ibraz etme zorunluluğuna karşı çeşitli kentlerde protestolar devam etti.

Başkent Rabat başta olmak üzere, Tanca ve Kazablanka ketlerinde hükümetin aldığı aşı kartı zorunluluğu kararı protesto edildi.

Rabat'ta göstericiler, "Direneceğiz, aşı kartını reddedeceğiz", "Bu ayıptır, bu ardır, hukuk tehlikededir" şeklinde sloganlar attı.

Rabat'taki gösteriye, aşı kartı olmadığı için dün ikinci kez parlamentoya girişine engel olunan muhalefet milletvekillerinden Nebile Munib de katıldı.

Gösteriye, izinsiz olduğu gerekçesiyle güvenlik güçleri müdahale etti.

Tanca, Kazablanka ve Fes kentlerinde düzenlenen gösteriler de güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı.

Güvenlik yetkilileri, protestoculara, "sağlık sebebiyle alınmış olağanüstü hal durumundan dolayı gösterilerin yapılmasına izin verilmediğini" söyledi.

Fas hükümeti, 21 Aralık 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde 3 hafta boyunca olağanüstü hal ilan etmişti. Olağanüstü hal daha sonra uzatılmaya devam edildi.

Geçen perşembe günü yürürlüğe giren karar, şehirler arası dolaşım, kafe, restoran, hamam, spor alanları, mağazalar ve kamu kurumlarına girişlerde aşı kartı ibrazını zorunlu kılıyor.

Ülkede hukukçu ve siyasilerin de olduğu 30 binden fazla kişi, uygulamanın kaldırılması için elektronik ortamda başvuru yapmıştı.

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