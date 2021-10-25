Fas'ta eski Başbakan Benkiran, PJD kongresinde aday olma şartını açıkladı

Fas'ta, Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) 2011 ve 2016 seçimlerini önde bitirdiği dönemde parti genel sekreterliğini yapan eski Başbakan Abdulilah Benkiran, 30 Ekim'deki olağanüstü kongrede yeni yönetimin bir yıllığına seçilmesi durumunda parti liderliğine aday olmayacağını açıkladı.

Fas'ta eylül ayındaki seçimlerde büyük bir düşüş yaşayan ve koalisyonun ana ortağı iken muhalefet durumuna düşen PJD'nin Genel Sekreteri Saadeddin el-Osmani ile Genel Sekreterlik üyelerinin istifa etmesinin ardından gözler 30 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongreye çevrildi.

PJD Ulusal Konseyi 23 Ekim'de, seçimde yaşanan büyük oy kaybı nedeniyle istifa eden eski yönetimin, bir yıllığına yeni bir yönetim seçilmesi için olağanüstü kongre düzenlenmesi önerisini kabul etmişti.

Benkiran, bunun ardından Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ekim'deki PJD olağanüstü kongresinde de bu önerinin kabul edilmesi durumunda, genel sekreterlik için aday olmayacağını duyurdu.

Öneriye göre, ay sonu yapılacak kongrede yeni yönetimin seçilmesi durumunda bu yönetim, 4 değil 1 yıllığına iş başında olacak.

Ülkedeki bazı çevreler, karizmatik kişiliği, etkili hitabet gücü ve toplumda önemli bir yere sahip olan Benkiran'ın, partiye yeniden eski gücünü kazandırabileceğini düşünüyor.

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimleri 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) kazanmıştı. PJD ise 2016'daki seçimlerde kazandığı 125 sandalyenin yüzde 90'ından fazlasını kaybederek 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilemişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümeti kurma görevini 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği RNI Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a vermişti.