Fas'ta eski Başbakan Benkiran'dan partisine seçim yenilgisini aşmak için takım çalışması çağrısı

Fas'ta eski Başbakan Abdulilah Benkiran dört yıl sonra yeniden liderliğine seçildiği Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) son genel seçimlerde yaşadığı büyük oy kaybını telafi edebilmek için takım çalışmasına önem vereceklerini söyledi.

PJD'nin dünkü olağanüstü kongresinde Genel Sekreter seçilen Benkiran, basına yaptığı açıklamada, "Allah ayrılmamamızı emrediyor. Biz de parti olarak buna kulak verdik ve partiyi bir arada tutmayı başardık." dedi.

Parti üyelerine son seçim yenilgisinin üstesinden gelmek için birlikte çalışmaları çağrısında bulunan Benkiran, bunun "kolay olmadığını" ifade etti.

Benkiran, "Partiyi geçmişe kolayca döndürmenin mümkün olduğunu sanıyorlar ama ben futbolcular gibi bir kahraman değilim. Bu işi de tek başıma başaramam. Hep birlikte takım halinde çalışacağız. Eski ve yenilerden kimseyi dışlamadan tüm üyelerin genel sekreteri olacağım." ifadelerini kullandı.

PJD'nin dün yapılan olağanüstü kongresinde, 1252 parti genel meclisi üyelerinin 1012'sinin oyunu alan Benkiran, oylamayı kazanarak Genel Sekreter seçilmişti.

PJD Ulusal Konseyi, eski yönetimin genel seçimde yaşanan büyük oy kaybı nedeniyle istifa etmesinin ardından 23 Ekim'de olağanüstü kongre kararı almıştı.

Ülkedeki bazı çevreler, karizmatik kişiliği, etkili hitabet gücü ve toplumda önemli bir yere sahip olan Benkiran'ın PJD'ye yeniden eski gücünü kazandırabileceğini düşünüyor.

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimleri 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) kazanmıştı. PJD ise 2016'daki seçimlerde kazandığı 125 sandalyenin yüzde 90'ından fazlasını kaybederek 13 milletvekili ile sekizinci sıraya gerilemişti.

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