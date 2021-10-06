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Fas'ta Danışmanlar Meclisi seçimlerinin galibi Milli Bağımsızlar Birliği Partisi oldu

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Fas'ta Danışmanlar Meclisi seçimlerinin galibi Milli Bağımsızlar Birliği Partisi oldu

Fas İçişleri Bakanlığı, parlamentonun ikinci kanadını oluşturan Danışmanlar Meclisi için yapılan seçimlerin kesinleşmemiş ilk sonuçlarına göre, Milli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin (RNI) 27 koltuk kazanarak seçimlerin galibi olduğunu açıkladı.

Fas İçişleri Bakanlığı, parlamentonun ikinci kanadını oluşturan Danışmanlar Meclisi için yapılan seçimlerin kesinleşmemiş ilk sonuçlarına göre, Milli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin (RNI) 27 koltuk kazanarak seçimlerin galibi olduğunu açıkladı.

Ülkenin farklı bölgelerinden belediyeleri temsilen 72, meslek odalarını temsilen 20, işverenleri temsil eden 8 ve özel sektör çalışanlarını ( Sendikalar ) temsilen 20 üye olmak üzere 120 üyenin seçilmesi için dün sandığa gidilmişti.

Bakanlığın açıklamasına göre, belediye temsilcileri ve meslek odalarının temsilcileri için yapılan seçimde RNI 27 koltuk kazanarak seçimlerin galibi olurken, onu 19 koltukla Asalet ve Çağdaşlık Partisi ve 17 koltukla İstiklal Partisi takip etti.

Seçimlerde Halk Hareketi 12, Sosyalist Birlik 8, Adalet ve Kalkınma Partisi 3, Anayasal Birlik Partisi 2 koltuk kazanırken, geriye kalan 6 siyasi partiden 3'ü birer sandalye elde etti ve bağımsız adaylardan da bir kişi kazandı.

Özel sektör çalışanlarının (sendikalar) temsilcilerini belirlemek için yapılan seçimlerde ise Fas Çalışma Birliği 8 sandalye, Genel İşçiler Birliği 6, Demokratik Çalışma Konfederasyonu Sendikası 3, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait sendika kanadı Ulusal Çalışma Birliği 2 ve Demokratik İşçi Konfederasyonu 1 sandalye elde etti.

İşverenleri temsil edecek 8 koltuk için ise Fas Müteahhitlik Genel Birliği'nin adayları seçildi.

Fas'ta meclis üye sayısını 270'ten 120'ye düşüren 2011'deki anayasa değişikliğinden sonra ikinci kez Danışmanlar Meclisi seçimi yapıldı.

Parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi seçimleri her 6 yılda bir dolaylı oy (iki dereceli) sistemiyle yapılıyor. Seçimlerde, 8 Eylül'de yapılan belediye seçimini kazanan meclis üyeleri, sendikalara bağlı ücretli çalışanların (özel sektör çalışanları) temsilcileri, ağustos ayında seçilen meslek odaları üyeleri ve iş sahiplerini temsil eden kurumların temsilcileri oy kullanıyor.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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