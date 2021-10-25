Fas'ta aşı kartı olmayan iki milletvekili Meclise alınmadı

Fas'ta, Meclis girişinde aşı kartını ibraz etmeyen iki kadın milletvekilinin içeri girmesi engellendi.

Sosyalist Birlik Partisi Milletvekili Nebile Munib ve Sol Federasyonun Milletvekili Fatma ez-Zehra Temni, aşı kartları bulunmadığı gerekçesiyle Meclise alınmadı.

Olayın ardından basın mensuplarına konuşan Nebile Munib, "Aşı kartım olmadığı için Meclise girmemi engellediler." dedi.

Munib, aşının isteğe bağlı olması ve zorunlu kılınmaması gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Anayasa'nın teminat altına aldıkları ihlal edilmez." ifadelerini kullandı.

Görevlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmadığına dair negatif PCR testi gösterdiğini kaydeden Munib, buna rağmen girişinin engellendiğini söyledi.

Fas'ta hükümetin 18 Ekim'de aldığı, "şehirler arası ulaşım, kafe, restoran, hamam, spor salonları ve mağazalara girişlerde aşı kartı ibraz etme zorunluluğu" kararı, 21 Ekim'de resmen yürürlüğe girmişti.

Hükümetin Kovid-19 aşısı ve aşı kartı uygulamalarına karşı pek çok kentte gösteriler düzenlenmişti.