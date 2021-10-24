Fas'ın pek çok kentinde "aşı kartı zorunluluğu" protesto edildi - Haberler
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Fas'ın pek çok kentinde "aşı kartı zorunluluğu" protesto edildi

AA / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel
Fas'ın pek çok kentinde

Fas'ta hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu ve aşı kartı uygulamalarına karşı pek çok kentte gösteri düzenlendi.

Fas'ta hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu ve aşı kartı uygulamalarına karşı pek çok kentte gösteri düzenlendi.

Ülkenin kuzeyindeki Kazablanka kentinde yüzlerce kişi yoğun güvenlik önlemleri altında, "Kovid-19 aşısı ile şehirler arası ulaşım, özel ve kamusal alanlara girişlerde aşı sertifikası ibraz edilmesi zorunluluğunu" protesto etti.

Göstericiler, hükümetin söz konusu karardan geri adım atmasını isteyerek "aşıya hayır" sloganları attı.

Kuzeydeki Fez kentinde ise Florence Meydanı'nda toplanan Faslılar, "ırkçı aşı sertifikasını reddediyoruz", "aşıya hayır" sloganları attı. Marakeş'te toplanan onlarca kişi de aşı zorunluluğunu protesto etti.

Agadir kentindeki gösteriler sırasında emniyet güçlerinin göstericilere engel olduğu görüldü.

Meknes kentinin merkezindeki El-Hedim Meydanı'nda ve başkent Rabat'taki Meclis binası yakınlarında da benzer gösteriler düzenlendi.

Hükümetin 18 Ekim'de aldığı, "şehirler arası ulaşım, kafe, restoran, hamam, spor salonları ve mağazalara girişlerde aşı kartı ibraz etme zorunluluğu" kararı, 21 Ekim'de resmen yürürlüğe girmişti.

AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri
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