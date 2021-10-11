Fas ile İsrail hava yolu şirketleri arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
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Fas ile İsrail hava yolu şirketleri arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel
Fas ile İsrail hava yolu şirketleri arasında iş birliği protokolü imzalandı

Fas Hava Yolları ile İsrail'in ulusal hava yolu şirketi "El Al" arasında iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Fas Hava Yolları ile İsrail'in ulusal hava yolu şirketi "El Al" arasında iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Fas Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, seyahat alanında iki şirket arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere iş birliğine gidildiği kaydedildi.

Taraflar arasındaki iş birliği protokolünün, Fas Hava Yolları adına şirketin CEO'su Hamid Addu, İsrail'den de El Al'ın CEO'su Avigal Soreq tarafından imzalandığı kaydedildi.

Fas ve İsrail hava yolu şirketlerinin, Kazablanka'daki 5. Muhammed Havalimanı ve Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı aracılığıyla iki ülke arasında hava taşımacılığı hizmeti sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Fas Hava Yolları'nın şartlar izin verdiğinde çok yakın bir gelecekte, Tel Aviv ile Kazablanka arasında doğrudan uçuş hattının açılışını yapmayı planladığı bilgisine yer verildi.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından ocak ayında Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, bugün daimi Rabat Büyükelçiliğine getirilmişti.

AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri
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