Farklı ırklardan 130'dan fazla kedi bu etkinlikte yarışacak

İSTANBUL (İHA) - Dünya Kedi Federasyonu (WCF) iş birliği ile 23- 24 Ekim tarihleri arasında organize edilecek olan International Happy Cats Show Eurasia'da farklı ırklarda 130'dan fazla kedi yarışacak ve en güzel kedi seçilecek.

Her yerde görme fırsatının olmadığı ırk kediler, Serkan Erman tarafından İstanbul Fuar Merkezinde organize edilecek olan 23-24 Ekim 2021 tarihinde, Dünya Kedi Federasyonu (WCF) iş birliği ile International Happy Cats Show Eurasia'da buluşacak. Yurt içi ve yurt dışından gelecek olan katılımcılar farklı ırklarda 130'dan fazla kediyi ve kedi severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Uluslararası Felinologlar, International Happy Cats Show Eurasia'da ırk standartlarını taşıyan en güzel kediyi seçecek. Petzoo Eurasia Evcil hayvan fuarı içerisinde gerçekleştirilecek olan yarışma, farklı ırkları görmek isteyen, kedi bakımı konusunda bilgi edinmek isteyen, kedi bakım ve beslenmeleriyle ilgili birçok ürün hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için zemin oluşturacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri