Farklı ırklardan 130'dan fazla kedi bu etkinlikte yarışacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Farklı ırklardan 130'dan fazla kedi bu etkinlikte yarışacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Farklı ırklardan 130'dan fazla kedi bu etkinlikte yarışacak

Dünya Kedi Federasyonu (WCF) iş birliği ile 23-24 Ekim tarihleri arasında organize edilecek olan International Happy Cats Show Eurasia'da farklı ırklarda 130'dan fazla kedi yarışacak ve en güzel kedi seçilecek.

İSTANBUL (İHA) - Dünya Kedi Federasyonu (WCF) iş birliği ile 23- 24 Ekim tarihleri arasında organize edilecek olan International Happy Cats Show Eurasia'da farklı ırklarda 130'dan fazla kedi yarışacak ve en güzel kedi seçilecek.

Her yerde görme fırsatının olmadığı ırk kediler, Serkan Erman tarafından İstanbul Fuar Merkezinde organize edilecek olan 23-24 Ekim 2021 tarihinde, Dünya Kedi Federasyonu (WCF) iş birliği ile International Happy Cats Show Eurasia'da buluşacak. Yurt içi ve yurt dışından gelecek olan katılımcılar farklı ırklarda 130'dan fazla kediyi ve kedi severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Uluslararası Felinologlar, International Happy Cats Show Eurasia'da ırk standartlarını taşıyan en güzel kediyi seçecek. Petzoo Eurasia Evcil hayvan fuarı içerisinde gerçekleştirilecek olan yarışma, farklı ırkları görmek isteyen, kedi bakımı konusunda bilgi edinmek isteyen, kedi bakım ve beslenmeleriyle ilgili birçok ürün hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için zemin oluşturacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Demet Akalın Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Meral Akşener Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Farklı ırklardan 130'dan fazla kedi bu etkinlikte yarışacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 09:44:18. #1.17#