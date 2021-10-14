Farabi İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Resim Sergisi açıldı - Haberler
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Farabi İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Resim Sergisi açıldı

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Farabi İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Resim Sergisi açıldı

Farabi İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Bilgi Şöleni ve Resim Sergisi kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı.

Farabi İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Bilgi Şöleni ve Resim Sergisi kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı.

Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı eserler, Kayseri Öğretmenevi'nde açılışı yapılan sergide misafirlerini ağırlamaya başladı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin sergi açılışını gerçekleştirmesinin ardından misafirler sergiyi gezerek resimler hakkında bilgiler aldı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sezer İnan; "2020 yılı Birleşmiş Milletler Farabi Yılı olması dolayısıyla bilim ve sanat merkezleri olarak 'Farabi Bilgi Şöleni' düzenlendi. Pandemiden dolayı bir yıl ertelendi. Bu süreç içerisinde bilim ve sanat merkezlerimizden öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bildiriler ve resimler ilimizde sergilenmeye başlandı. 14-17 Ekim tarihleri arasında Öğretmenevi'nde resim sergisi açık olacak. İlimizde şuan 24 farklı ilden bilim sanat merekzi öğrencilerini misafir ediyoruz. Bu süreç içerisinde öğrencilerimiz daha önceki yıllarda hazırlamış oldukları İslam Bilim Düşünce Tarihi ile ilgili bildirileri burada birbirine anlatacak. Hayırlı olmasını diliyoruz. İleriki yıllarda da bu gibi sosyal faaliyetlerle öğrencilerimizin düşünce fikirlerini anlamalarını istiyoruz" dedi.

Sergi 3 gün boyunca Kayseri Öğretmenevi'nde misafirlerini ağırlayacak. - KAYSERİ

Farabi İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Resim Sergisi açıldı

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