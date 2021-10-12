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Far Cry 7 Online Odaklı Bir Oyun Olabilir

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Far Cry 7 Online Odaklı Bir Oyun Olabilir

Söylentiye göre, Far Cry serisinin sıradaki oyunu Far Cry 7 online odaklı olacak.

Söylentiye göre, Far Cry serisinin sıradaki oyunu Far Cry 7 online odaklı bir oyun olacak.

Far Cry 6 henüz yeni çıktı ancak serinin yeni oyunu hakkında ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Axios'tan bir kaynak, Ubisoft'un uzun soluklu açık dünya birinci şahıs nişancı serisinin yeni oyunu Far Cry 7 için online odaklı bir yaklaşım planladığını söyledi.

Buna ek olarak, Far Cry 6′nın içinde Ubisoft tarafından yerleştirilmiş teaser parçaları bulunmuştu. Bunların Far Cry evreninde geçen çok oyunculu bir oyuna işaret ettiği tahmin ediliyor.

Haziran ayında ise Bloomberg yazarı Jason Schreier, katıldığı bir podcast'te Ubisoft'un Far Cry 7 ile seriyi yeni bir yöne sokacağını söylemişti:

"Duyduğum kadarıyla, eğer doğru hatırlıyorsam, [Far Cry 6'dan] sonra Far Cry için radikal şekilde farklı bir yöne gitmeyi hedefliyorlar."

Serinin en yeni oyunu Far Cry 6, 7 Ekim'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store) için çıkış yaptı. Oyunda çok oyunculu mod yer almıyor ancak hikaye modu baştan sona co-op şekilde oynanabiliyor. Oyunun incelemeleri Metacritic'te PS5 için 75 ortalama puan, PC için 76 ortalama puan, Xbox Series konsolları içinse 80 puan elde etmişti.

Kritiklerin bir kısmı Far Cry 6'nın serinin formülünü birebir koruduğunu ve oynanış döngüsünün sıkıcı olduğunu belirtirken, diğerleri ise bu oyunla serinin daha ileri bir boyuta taşındığını ifade etmişti.

Far Cry 6 İlk İnceleme Puanları Belli Oldu

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