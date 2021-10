Far Cry 6 Stranger Things, Rambo ve Danny Trejo DLC'leri ile Geliyor

Ubisoft, Far Cry 6 için yayımlanacak olan DLC paketlerini duyurdu. Yayımlanacak olan ücretsiz güncellemeler ile birlikte Far Cry 6 Stranger Things ve Rambo gibi popüler kültür ögeleriyle harmanlanacak.

Ubisoft'un yayımladığı yol haritasına bakacak olursak oyun çıkış yaptıktan sonra da oyuncu için sürdürülebilir bir eğlence vaat edecekmiş gibi görünüyor. DLC'lerin yanı sıra haftalık olarak yayımlanacak ve etkinliğe katılan oyunculara oyun içi kozmetik hediyeleri verecek olan haftalık operasyonlar da Far Cry 6'nın içerisinde bulunacak. Bu operasyonla gelen öğeler, operasyon bittikten sonra da kullanılabilir olacak.

Far Cry 6 İçin Farklı Hikayelere Sahip 3 DLC

Far Cry 6 çıkış yaptıktan sonra güncellemeler ile yayımlanacak olan üç DLC'nin üçü de farklı senaryolara sahip olacak.

Stranger Things evreninde geçen The Vanishing'te dostumuz Chorizo'ya esrarengiz bir şekilde "bir şeyler" oluyor. Şirin ve sadık köpek dostumuz Chorizo'yu kurtarmak için Stranger Things'in esrarengiz evrenine dalıyoruz.

Rambo DLC'sinde ise Far Cry 6, bizleri 80'ler Amerika'sında bir nostaljiye götürecek. Kafayı üşütecek derecede Rambo fanı bir karakterle ilk Rambo filminin içine doğru bir yolculuğa çıkacağımız DLC'nin ismi ise Rambo All The Blood.

Danny Trejo DLC'si Danny & Dani vs Everbody'de ise aksiyon filmlerinde oynadığı sert, korkusuz rollerle bildiğimiz popüler oyuncuya kan dolu macerasında yardımcı oluyoruz.

Far Cry'ın Kötü Karakterleriyle Hasret Gidereceğiz

Ubisoft'un planlarına göre Season Pass satın alan kullanıcılar için 3 adet ekstra DLC içeriği sunulacak. Far Cry 3'ten tanıdığımız, oyun dünyasının en popüler kötü karaktlerlerinden olan Vaas ile tekrar karşılaşacağımız Insanity bölümü, Far Cry 4 ile tanıştığımız Pagan Min'li Control ve Far Cry 5'ten Joseph'li Collapse bölümleri Season Pass kapsamında oyuna eklenecek bölümler.

Far Cry'ın unutulmaz kötü karakterlerinin gözünden oynayabileceğimiz bu bölümlerde COOP imkanı da sunulacak. Ayrıca Season Pass satın alan kullanıcılar Far Cry 3: Blood Dragon sahibi de olacak. Gold, Collector's ve Ultimate paketlerini satın alanlar Season Pass sahibi olmak için ekstra bir ücret vermeyecek.

Far Cry 6 Vaas ve Diğer Popüler Kötüleri Geri Getiriyor!

Ek içerikler hakkında daha detaylı bilgiler için aşağıdaki fragmanı izleyebilirsiniz.

Haftalık Operasyonlar

Haftalık operasyonlar da oyunculara ücretsiz sunulacak bir içerik olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun senaryosunu tamamladığımızda, Yara adasındaki maceramıza bu haftalık görevler aracılığıyla devam edeceğiz. Her hafta tekrarlanacak olan etkinlikte Castillo'nun emrindeki militanlar tarafından çıkarılan isyanlar sonucunda adada huzur yeniden bozulacak. Oyuncular kana susamış militanları bulup avlayarak görevi tamamlamış olacaklar.

Far Cry 6; Xbox X|S Serisi, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Luna, PlayStation 5, Stadia, Microsoft Windows için 7 Ekim'de çıkış yapacak.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri