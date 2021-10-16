Fanteziler Filmi

Fanteziler, hayatlarının saklı kalmış taraflarını keşfedip, fantezileriyle yüzleşen altı çiftin hayatına odaklanıyor. Fanteziler sayesinde mutluluğu yeniden keşfeden altı çifte odaklanılan film de, roleplay, cinsel perhiz, teşhircilik gibi konular ele alınıyor.

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Les Fantasmes (Fantasies)

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 15.10.2021

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