Fallout 3, 13 yılın ardından Windows Live'dan kaldırıldı
Windows Live, Microsoft'un web platformu olan MSN'in geliştirilmiş halidir, fakat bazı oyunlara girişte Windows Live hesabı gerekmekteydi ve oyuncular Windows Live yüzünden birçok hata ile karşılaşıyordu.
2007'de piyasaya sürülen bu girişim, Microsoft'un Xbox Live'daki konsol oyuncuları ile PC'de oynayanlar arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik ilk girişimdi, bu da Shadownrun, GTA 4 ve Halo 2 gibi oyunlar için mükemmel bir anlam ifade ediyordu, ancak Fallout 3 gibi tek oyunculu oyunlarda gereksiz bir işlemdi.
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PC kullanıcıları hizmete hiç ısınmadı ve 2014'te durduruldu. O zamandan beri, yayıncılar ve geliştiriciler GFWL bağımlılıklarını oyunlarından ayırmak için harekete geçti. Özellikle, Dark Souls: Prepare To Die Edition bile, hizmette piyasaya sürülen son yüksek profilli oyunlar arasında olmasına rağmen GFWL'yi parçaladı.
Bethesda, Fallout 3 Game of the Year için getirdiği güncelleme ile Windows Live'den bağlarını tamamen kopartıyor.
FALLOUT 3: GOTY 1.7.0.4 YAMA NOTLARI
- Fallout 3: Game of the Year Edition güncellendi ve artık Windows Live için oyunlar bağımlılıklarını gerektirmiyor. Fallout 3 daha önce Steam'de yüklüyse oyunu kaldırıp yeniden yüklemenizi öneririz.
- Oyun artık Windows Live oyunları gerektirmeden başlayacaktır.