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Falezlerden düşen kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Falezlerden düşen kadın yaralandı Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde falezlerden düşen kadın, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Falezlerden düşen kadın yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde falezlerden düşen kadın, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Deniz polisi tarafından karaya çıkarılan kadın, sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Eski Lara Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; falezlerin denizle buluştuğu noktada bir kadının yardım istediğini gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bota alınan Seyhan Arslan Uğurlu (46), limana çıkarıldı. Sağlık çalışanları tarafından ambulansa alınan kadın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının olay yerinde yapılan ilk kontrolünde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi.

Falezlerden düşen kadın yaralandı

Falezlerden düşen kadın yaralandı

Falezlerden düşen kadın yaralandı

Falezlerden düşen kadın yaralandı
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