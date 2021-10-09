Falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı - Haberler
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Falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı

ANTALYA'da yaşamına son vermek için 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atlayan Seyhan A. (46), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yaşamına son vermek için 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atlayan Seyhan A. (46), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bulunduğu bölgeyi tarif edemeyen kadın ekiplerin 2 kilometrelik alanda yaptığı çalışmayla bir kayanın kovuğunda yatarken bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayan Seyhan A., falezlerden denize atladığını ancak yerini bilmediğini söyledi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Seyhan A.'nın bulunduğu noktayı bulmak için uzun süre çaba sarf etti. Seyhan A.'yı telefonla arayan ekipler, bulunduğu yerde bilinen bir noktanın olup olmadığını sordu. Seyhan A. tarif edemeyince yaklaşık 2 kilometrelik alanda arama yapıldı. Bir saatin sonunda Seyhan A., falezlerde bir kayanın kovuğunda yatarken bulundu. İlk yapılan incelemede vücudunda kırıklar olan A., deniz polisi ve sağlık ekipleri tarafından kaşık sedyeye alındıktan sonra bota çıkartıldı.Buradan yine botla Kaleiçi Yat Limanı'na taşınan Seyhan A., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Seyhan A.'nın eşinden uzun süre önce ayrıldığı ve 2 çocuk annesi olduğu belirtildi.


Falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı

Falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı

Falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı

Falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı

Falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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Haber: Falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı - Haberler
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