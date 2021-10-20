İSTANBUL (İHA) - - Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğraflanmasına ilişkin yargılanan Kaftancıoğlu: "Talimat vermedim"

İSTANBUL - İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, fotoğraf çekilmesine yönelik herhangi bir talimat vermediğini öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin 'suç işlemeye tahrik, 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ilk celseye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Canan Kaftancıoğlu katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"Talimat vermedim"

Duruşmada savunma yapan Canan Kaftancıoğlu, "Üsküdar CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesi ve kendisine aktarılması hususunda herhangi bir talimatım yoktur. İlçe başkanının bana gönderdiği fotoğraflar yoktur. Benim de böyle bir fotoğrafı Twitter hesabımdan paylaşımım yoktur" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Bunu üzerine söz alan Kaftancıoğlu'nun avukatı, suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Fahrettin Altun'un avukatı ise, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini söyleyerek, "Sanık özel bir talimat vermediğini belirtmişse de Suat Özçağdaş talimat aldığını söylemiştir" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Suat Özçağdaş'ın tanık sıfatıyla dinlenmesine hükmederek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin görüş alanına alarak cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtildi.

Fahrettin Altun'un avukatının savcılığa müracaat ederek, Canan Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı.

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.