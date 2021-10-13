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Faciadan dönülen kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Faciadan dönülen kaza kamerada

Küçükçekmece'de bir kamyonet aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce caddeye çıkmaya çalışan bir araca ardından da park halinde ki 3 araca çarparak durabildi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de bir kamyonet aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce caddeye çıkmaya çalışan bir araca ardından da park halinde ki 3 araca çarparak durabildi. Kaza da olay yerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi de kamyonetin altında kalmamak için çöp konteynerinin yanına sığınarak ölümden döndü.

Olay, dün Küçükçekmece'de meydana geldi. Cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen bir kamyonet bu sırada sokaktan caddeye çıkmaya çalışan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yol kenarında bulunan 3 araca daha çarparak güçlükle durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada kaza sırasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve kaza esnasında bir anlık refleksle çöp konteynerinin yanına sığınarak hayatta kalan şahıs ise büyük bir şok yaşadı. Olay da araçta bulunan şahıslar hafif şekilde yaralanırken. Kaza sırasında caddenin boş olması olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan dehşet dolu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

"Herhalde telefonla oynuyordu çok hızlıydı vatandaşları da ezebilirdi"

Olay sonrası yaralılara ilk müdahaleyi yapan Abdullah Kurt, "Biz yerimizde oturuyorduk gürültü geldi, arkamı döndüm tek gördüğün kamyonet yan yatarak gidiyordu. Koşarak çıktım, arkadaşları çıkardım sakinleştirdim. Kamyonet hızlı geliyordu dikkatsizlik var herhalde telefonla oynuyordu çok hızlıydı, vatandaşları da ezebilirdi. Yaklaşık 15 kişi vardı öncesinde okul saati olduğu için öğrenciler vardı. Buraya hız kesiciler koymalılar. Çöp konteynerları da köşe başlarında olmamalı" diye konuştu. - İSTANBUL

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