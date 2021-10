Facebook yeni çatı markasını duyurdu: Meta

Bu yılki Facebook Connect Konferansı'nda Mark Zuckerberg yeni şirket vizyonunu ve yeni çatı markası Meta'yı tanıttı. Meta'nın yeni vizyonu doğrultusunda, yeni odak noktası metaverse'ü hayata geçirmek ve insanların bağlantı kurmasına, topluluklar bulmasına ve işlerini büyütmesine yardımcı olmak olacak.

Her yıl düzenlenen Facebook Connect Konferansı, AR ve VR (Artırılmış ve Sanal Gerçeklik) geliştiricilerini, içerik üreticilerini ve pazarlamacıları bir araya getiriyor. Bu yılki sanal etkinlikte de, sosyal bağlantıdan eğlence, oyun, fitness, iş, eğitim ve ticarete kadar, metaverse tabanındaki deneyimlerin önümüzdeki on yılda nasıl şekilleneceği incelendi. İnsanların metaverse dünyasına adım atmalarına yardımcı olacak yeni Meta araçları duyuruldu.

Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, yeni çatı marka Meta ve metaverse hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sadece bakmakla kalmayıp deneyimin içinde olduğunuz, somutlaştırılmış bir internet"

Metaverse hakkında bilgi veren Derya Matraş, "Facebook 2004'te kurulduğunda, insanların bağlantı kurma şeklini değiştirdi. Messenger, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalarla da dünya çapında milyarlarca insanı daha da güçlendirdi. Teknolojinin yaşamlarımızdaki asıl önemi, bize kendimizi ifade etme ve dünyayı daha da zengin bir şekilde deneyimleme gücünü ne şekilde verdiğiyle ilgili. Önce masaüstünden web'e ve akıllı telefonlara geçtik. Sonra mesajlaşmadan birbirimize fotoğraf ve videolar yollamaya geçtik. Ama bu yolun sonu değil. Bir sonraki platform ve araç daha da kapsamlı olacak. Sadece bakmakla kalmayıp deneyimin içinde olduğunuz, somutlaştırılmış bir internet. Biz buna metaverse diyoruz. Metaverse'ü sosyal teknolojilerin uzun yolculuğundaki bir sonraki evrim olarak düşünebiliriz. Bu dünya, şirketimiz için de yeni bir sayfa açıyor. Metaverse'de bugün bilgisayar veya telefon dendiğinde aklımıza gelmeyen tamamen yeni kategorilerin yanı sıra arkadaşlarınızla bir araya gelmek, oyun oynamak, alışveriş yapmak gibi hayal edebileceğiniz hemen hemen her şeyi yapabileceksiniz. Bu yenilikler ekranlarda daha fazla zaman harcamakla ilgili değil. Metaverse, halihazırda ekran karşısında geçirdiğimiz zamanı daha iyi hale getirmekle ilgili. Metaverse, bazen üç boyutlu dünyayı kapsayarak bazen de fiziksel dünyada var olarak günümüzün çevrimiçi sosyal deneyimlerinin bir karışımı olarak karşımıza çıkacak. Bir arada olamadığımız zamanlarda bile diğer insanlarla üç boyutlu deneyimler paylaşmamıza ve fiziksel dünyada yapamayacağımız şeyleri birlikte yapmamıza olanak tanıyacak" dedi.

"Metaverse hayata geçtiğinde, avatarlar bugünün profil resimleri kadar yaygın olacak"

Metaverse hayata geçtiğinde nelerin olacağına dair açıklamada bulunan Matraş, "Metaverse hayata geçtiğinde, avatarlar bugünün profil resimleri kadar yaygın olacak. Ancak statik bir görüntü yerine canlı 3D avatarlar, etkileşimlerinizi bugün çevrimiçi olarak mümkün olan her şeyden çok daha zengin hale getirecek. Yazmak veya dokunmak yerine, bir şeyi ellerinizi hareket ettirerek, birkaç kelime söyleyerek ve hatta bazen düşünerek gerçekleştirebileceksiniz. Cihazlar, dikkatimizin odak noktası olmayacak. Araya girmek yerine, yaşadığımız yeni deneyimlerde bize bir var olma hissi verecek. Metaverse, etkileşime geçebileceğimiz dünyaya yeni katmanlar eklememize izin vererek daha zengin deneyimler sunacak. İçerik üreticileri ve sanatçılar, izleyicileriyle yeni yollarla bağlantı kurabilecek ve onları bu paylaşılan deneyimlere gerçekten dahil edebilecek. Son birkaç yıldır birçok insanın her yerden etkili bir şekilde çalışabileceğini biliyoruz. Ancak, bazı insanlar bir aradayken diğerlerinin hala uzaktan çalışması çok daha karmaşık bir hal alabilir. Bu nedenle, nerede olurlarsa olsunlar herkese aynı yerde bulunma fırsatı verecek araçları sunmak oyunun kurallarını değiştirecek" şeklinde konuştu.

Connect Konferansı'nda neler duyuruldu?

Matraş, konferansta duyurulan konuları şöyle açıkladı:

"Her yıl düzenlediğimiz Connect Konferansı'nda bu yıl sosyal bağlantıdan tutun da eğlence, oyun, fitness, iş, eğitim ve ticarete kadar, metaverse tabanındaki deneyimlerin önümüzdeki on yılda nasıl şekilleneceğini inceledik. Buna ek olarak, insanların metaverse dünyasına adım atmalarına yardımcı olacak yeni Meta araçlarını duyurduk."

Metaverse'ün merkezindeki ilk vizyonumuz Horizon Home, metaverse'deki eviniz gibi olacak, arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirebilecek, video izleyebilecek ve oyunları ve uygulamaları keşfedebileceksiniz. Ayrıca Messenger sesli aramalarını da bu dünyaya getiriyoruz; Messenger'ın etkin olduğu herhangi bir platformdan arkadaşlarınızla sesli bir görüşmeye katılabilecek ve birlikte vakit geçirebilecek ya da VR (Sanal Gerçeklik) mekanlarına seyahat edebileceksiniz. Yeni spor programlarının yanı sıra, Quest 2 için piyasaya sürülecek Active Pack aksesuarları daha rahat spor yapmanızı sağlayacak.

Quest tabanlı yeniliklere ek olarak, Project Cambria'yı da duyurduk. Project Cambria, gelişmiş teknolojilerin tümü ile donatılmış, üst düzey bir VR başlığı olacak. Project Cambria'yı günümüzde mümkün olan en ileri teknolojiye sahip programlamayı denemeye başlamak isteyenler için tasarlıyoruz.

Ürün yeniliklerinin yanı sıra, metaverse'ün geleceği için ekosisteme de yatırım yapmaya devam ediyoruz. AR konusunda Presence Platform ve yeni SDK (yazılım geliştirme kiti) sürümlerimiz ile geliştiriciler daha fazla VR becerisine erişebilecek. Presence Platform geliştiricilerin, bir kullanıcının fiziksel dünyası ile sanal içerikleri sorunsuz bir şekilde harmanlamasına fırsat sunacak. Spark AR için ise dijital nesneleri fiziksel dünyaya yerleştirmek ve derinlik ve opaklık içererek insanların bu nesnelerle gerçekçi bir şekilde etkileşime girmesini sağlamak için kullanabilecekleri yeni araçlar üzerinde çalışıyoruz. Sadece eğlence değil, sürükleyici eğitim içeriği oluşturan yeni nesil içerik üreticilerini eğitmek için de 150 milyon dolarlık yeni bir fonu duyurduk."

Metaverse iş dünyasının geleceğini nasıl şekillendirecek?

Metaverse'ün iş dünyasına etkisini değerlendiren Matraş, "Yakında, işletmeler için tasarlanmış, ancak bugün satın alabileceğiniz aynı tüketici Quest 2 başlığı üzerinde çalışan yeni bir özellik paketi olan Quest for Business'ı test etmeye başlayacağız.

Quest for Business, kişisel Facebook hesabınızı kullanmadan iş arkadaşlarınızla iş birliği yapmanızı sağlayacak. Quest for Business ayrıca hesap yönetimi, IDP (kimlik sağlayıcı) ve SSO (tek şifreyle giriş) entegrasyonu, üçüncü taraf mobil cihaz yönetimi ve daha fazlası gibi işletmelerin iş için ihtiyaç duyduğu özel platform işlevlerine de olanak sağlayacak. Bu yıl sınırlı beta ile başlamayı, 2022'de daha fazla beta katılımcısına ulaşmayı ve 2023'te de tüm işletmeler için Quest for Business'ı kullanıma sunmayı planlıyoruz.

Ayrıca, çalışmanızı monitörünüzden Quest 2'ye ve tekrar geri taşımanızı da kolaylaştırıyoruz. Bugün Slack, Dropbox, Facebook ve Instagram gibi hizmetlerin ve çok daha fazlasının yakın gelecekte VR üzerinde Horizon Home'da 2D panel uygulamaları olarak çalışacağını ve bunları Quest Store'dan indirebileceğinizi duyurduk. Bu yeni özellik, başlığınızı çıkarmanıza gerek kalmadan iş arkadaşlarınızla sohbet etmenize, dosyalarınıza erişmenize, sosyal akışlarınızı güncellemenize ve daha fazlasını yapmanıza imkan verecek.

Horizon Home'da Studio adında yeni bir kişisel çalışma alanı ortamını tanıttık. Bu yılın ilerleyen zamanlarında Horizon Workrooms'a özelleştirilebilir odalar ekleyerek, size işlerinizi halletmek için çok çeşitli farklı ortamlar arasında seçim yapma ve kendi şirket logolarınızı veya posterlerinizi odalarınıza yerleştirme olanağı sunacağız" açıklamasında bulundu.

Facebook'un metaverse ile hedefleri

Matraş, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni vizyonumuz doğrultusunda, Facebook'un odak noktası metaverse'i hayata geçirmek ve insanların bağlantı kurmasına, topluluklar bulmasına ve işlerini büyütmesine yardımcı olmak olacak. Metaverse ile mümkün olduğunca fazla insana hizmet vermek istiyoruz. Hep birlikte çalışırsak önümüzdeki on yıl içinde metaverse'ün bir milyar insana ulaşmasını, yüz milyarlarca dolarlık dijital ticareti barındırmasını ve milyonlarca üretici ve geliştirici için iş desteği olmasını umuyoruz. Bugün internet üzerinden ne kadar fazla insanın gelir elde ettiğine bakın, bu işlerden birçoğu birkaç yıl öncesine kadar yoktu bile. Metaverse'ün de insanlar için birçok fırsat oluşturacağını düşünüyoruz.

Metaverse vizyonumuzun ana hatlarını belirledik ancak oraya ulaşmadan önce birçok parçanın oluşturulması gerekiyor. Bu yılki Facebook Connect Konferansı'nda da metaverse'ü hayata geçirmek için sunduğumuz yeni Meta araçlarını tanıttık. Bu süreçte yalnızca ürün oluşturmanın yeterli olmadığını gördük. Aynı zamanda ekosistemler oluşturmaya yardımcı olarak milyonlarca insanın gelecekte bir payı olmasını, çalışmalarının karşılığını almalarını ve sadece tüketici olarak değil, üretici ve geliştirici olarak da gelişimden yararlanmalarını sağlamamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde, bu vizyon doğrultusunda Meta olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet