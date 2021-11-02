Facebook, Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı kapattığını duyurdu - Haberler
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Facebook, Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı kapattığını duyurdu

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Facebook, Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı kapattığını duyurdu

Facebook, Orta Amerika ülkesi Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı iptal ettiğini açıkladı.

Facebook, Orta Amerika ülkesi Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı iptal ettiğini açıkladı.

Adını "Meta" olarak değiştireceğini duyuran Facebook, Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi partisiyle bağlantılı olduğu ifade edilen 937 hesabı kapattığını bildirdi.

Açıklamada, hesapların kapatılma sebebi olarak, "sahte hesapların halkı manipüle etmesi ya da yanlış yönlendirmesi" gösterildi.

Şirket ayrıca "yabancı veya devlet kurumu adına, koordineli asılsız davranışlara" karşı politikayı ihlal ettiği için 140 aldatıcı sayfa, 24 grup ve 363 Instagram hesabının da kapatıldığını aktardı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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