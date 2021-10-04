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Facebook muhbiri: Şirket kar etmeyi toplumun menfaatinin önüne koydu

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Facebook muhbiri: Şirket kar etmeyi toplumun menfaatinin önüne koydu

NEW Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söyledi.

NEW Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söyledi.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile aynı üniversiteden mezun olan veri bilimcisi 37 yaşındaki Haugen, CBS kanalındaki "60 Dakika" programına çıkarak, Facebook'un kendi iç raporlarını Wall Street Journal'a ve federal birimlere kendisinin sızdırdığını açıkladı.

Facebook'un iç araştırmalarının nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, geçen yıl Joe Biden'in başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kapattığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etti.

Haugen, Facebook'un 2019'dan beri çalıştığı ilgili "sivil bütünlük" birimini 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra dağıtmasının ardından şirkete güveninin kalmadığını ve işinden ayrıldığını kaydederek, "Facebook, tekrar tekrar gösterdi ki kar etmeyi güvenliğe tercih ediyor." diye konuştu.

Facebook algoritmaları nefret yayan içerikleri öne çıkarıyor

Kullanıcıların haber akışlarında nelerin görüneceğini ve nefret dolu içeriği nasıl tercih ettiklerini yöneten algoritmalar olduğuna vurgu yapan Haugen, bunun insanlar arasında daha fazla bölünmeye ve kötü niyete katkıda bulunduğunu söyledi.

Haugen, algoritmaların beslediği düşmanlıkların insanların daha fazla Facebook'ta vakit geçirmesine neden olduğu ve Facebook'un bundan dijital reklamlar ile büyük karlar elde ettiğinin altını çizdi.

Facebook üst yöneticisi Nick Clegg ise, Haugen'in iddialarının "yanıltıcı" olduğunu öne sürerek eldeki kanıtların Facebook'un veya daha genel olarak sosyal medyanın kutuplaşmanın başlıca nedeni olduğu fikrini desteklemediğini savundu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, eylül ayı ortasında yayınladığı haber de, Facebook ürünleri ile çocuk ve gençlerin zihin sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmış, Facebook'un şirket içinden sızan raporlardaki bulgular tartışmalara neden olmuştu.

FactSet analistlerine göre, 2018'de 56 milyar dolar geliri olan Facebook'un bu yıl gelirini 119 milyar dolara çıkardığı, yine 2018'de 375 milyar dolar olan şirketin piyasa değerinin bu yıl yaklaşık 1 trilyon dolara yükseldiği kaydediliyor.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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