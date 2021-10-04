Facebook Instagram çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook sorun mu var? Facebook giremiyorum hatası! sorularının yanıtı merak ediliyor. Sadece siz değilsiniz: Facebook, Instagram ve WhatsApp şu anda tüm dünyadaki kullanıcılar için kapalı. iOS uygulamalarının yanı sıra web'deki üç hizmetin tamamında da hata mesajları görüyoruz. Kullanıcılar, "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti", "5xx Sunucu Hatası" ve daha fazlası gibi hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

FACEBOOK INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kesinti izleme web sitesi Downdetector.com'a göre, popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp da dahil olmak üzere Facebook Inc'in (FB.O) uygulama paketi on binlerce kullanıcı için kapalıydı.

Reuters, hizmetleri etkileyen sorunu hemen doğrulayamadı. Ancak Facebook'un web sayfasındaki hata mesajı, bir Alan Adı Sistemi (DNS) hatası önerdi.

FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR?

DNS, web adreslerinin kullanıcıları hedeflerine götürmesine izin verir. Bulut şirketi Akamai Technologies Inc'de (AKAM.O) benzer bir kesinti Temmuz ayında birden fazla web sitesini kapattı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yalnızca platformunda kullanıcı tarafından gönderilen hatalar da dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan gelen durum raporlarını derleyerek kesintileri izleyen Downdetector, Facebook ve Instagram ile ilgili sorunları bildiren 50.000'den fazla insan vakası olduğunu gösterdi. Kesinti, daha fazla sayıda kullanıcıyı etkiliyor olabilir.

Bu arada, sosyal medya devinin anlık mesajlaşma platformu WhatsApp da 22.000'den fazla kullanıcı için kapalıyken, Messenger yaklaşık 3.000 kullanıcı için kapalıydı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

WhatsApp ayrıca 850.000'den fazla tweet ile Twitter Inc'de (TWTR.N) trend oldu .

Mesajlaşma platformunun resmi Twitter hesabı, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız" dedi . "İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz."

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