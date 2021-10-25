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Facebook, Hindistan'da nefret söylemi içeren paylaşımları engellemedi

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Facebook, Hindistan'da nefret söylemi içeren paylaşımları engellemedi

YENİ ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'un Hindistan'da özellikle İslamofobik içerikler, nefret söylemi ve yanlış bilgi içeren paylaşımları engellemediği belirtildi.

YENİ ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'un Hindistan'da özellikle İslamofobik içerikler, nefret söylemi ve yanlış bilgi içeren paylaşımları engellemediği belirtildi.

The Associated Press'in elde ettiği 2019 ile Mart 2021 dönemini kapsayan şirket içi belgelerde, Facebook'un, Hindistan'da Müslümanlara karşı nefret söylemlerini bastırmada seçici davrandığı ve yetersiz kaldığı ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Bharatiya Janata Partisinin (BJP) üyelerinin, seçimlerde Facebook'u partinin avantajı için kullandığı öne sürülen belgelerde, şirketin kendi çalışanlarının bile motivasyonları ve çıkarları konusunda şüpheye düştüğü kaydedildi.

Şiddeti kışkırtan içerikleri kaldırmadığı için eleştiriliyordu

Facebook, Hindistan'da iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı için eleştiriliyordu.

Wall Street Journal'ın 14 Ağustos 2020'deki haberinde, Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das'ın BJP'li siyasetçilere karşı nefret söylemleri kurallarını uygulamaktan kaçındığı, çalışanlarına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisinden siyasetçilerin söz konusu ihlallerinin cezalandırılmasının şirketin ülkedeki ticari beklentilerine zarar vereceğini söylediği belirtilmişti.

Das'ın, seçimlerle ilgili konularda BJP'ye olumlu yaklaşımda bulunduğu vurgulanan haber de, iktidar partisiyle ilgili yalan haberler i de kaldırttığı öne sürülmüştü.

Hintli milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 2020'de 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un en büyük pazarı Hindistan'da, 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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