Facebook Gözetim Kurulu, şirketi şeffaf olmamakla suçladı

Facebook Gözetim Kurulu, sosyal medya devini önemli programlar konusunda "tamamen açık sözlü olmamakla" suçladı.

Kurulun son raporunda, Facebook yeterince şeffaf olmamakla eleştirildi, şirketin politikacılar ve ünlüler gibi yüksek profilli kullanıcıları koruyan "XCheck" veya "Çapraz Kontrol" denilen program konusunda yeterli bilgi paylaşmada başarısız olduğu belirtildi.

Raporda, söz konusu programın yüksek profilli kullanıcıları şirket kurallarının dışında tuttuğuna işaret edildi ve "Facebook'un daha fazla şeffaflık çağrısına rağmen bu kadar belirsiz ve ayrıntısız bir yanıt vermesi kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a 6 Ocak Kongre baskını sonrası getirilen Facebook yasağı sırasında XCheck programından bahsedilmediğine vurgu yapılan raporda, Gözetim Kurulu'nun güvenilirliğinin ve adaletli karar verebilmesinin şirket tarafından sağlanacak bilgilerin doğruluğuna bağlı olduğu kaydedildi.

Eski Facebook Veri Bilimcisi Frances Haugen tarafından Wall Street Journal'a sızdırılan bilgilerden hareketle eylülde yayınlanan haber de, Facebook'un, Gözetim Kurulu'na XCheck programını "az sayıda kararda" kullandığını bildirmesine rağmen 2020'de 5,8 milyon yüksek profilli hesapta uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Haugen, daha sonra Facebook hakkında Kongreye verdiği ifadede, şirketin zararlı içeriği yayma sorumluluğunu yerine getirmek için çok az şey yaptığını ve çoğu zaman kullanıcılarının çıkarları yerine kar etmeyi seçtiğini belirtmişti.

Akademisyenlik, siyasetçilik, hukukçuluk ve gazetecilik gibi mesleklerden 20 kişinin oluşturduğu bağımsız Facebook Gözetim Kurulu, sosyal platform devine dışarıdan üçüncü taraf şeklinde tavsiye grubu olarak hizmet veriyor ve şirketin kamuoyuna açıkladığı prensiplere uyup uymadığını denetliyor.